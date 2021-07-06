В Исландии подвели итоги эксперимента с четырёхдневкой

В Исландии подвели итоги эксперимента по уменьшению рабочей недели до четырёх дней. Об этом сообщает радио CBC.

Исследование организовали городской совет Рейкьявика, правительство Исландии и местные профсоюзы. Участниками стали 2,5 тысячи муниципальных работников из самых разных сфер. Выяснилось, что в течение четырёх рабочих дней производительность труда не изменилась, а условия работы стали лучше.

Эксперимент прошёл под контролем британского исследовательского центра Autonomy. По словам представителя организации Уилла Стронжа, полученные результаты являются успешными. Он отметил, что в рамках четырёхдневной рабочей недели улучшилось самочувствие работников. Сотрудники наладили баланс между работой и личной жизнью, а также укрепили командный дух.

Они стали энергичнее работать и получать от этого больше удовольствия, — подчеркнул Стронж.

Теперь исландские профсоюзы договорились о массовом сокращении рабочего времени. Сейчас около 90% работающих граждан трудятся по сокращённому графику.

Ранее министр труда России Антон Котяков заявил, что считает неактуальным введение четырёхдневной рабочей недели в России, потому что в Трудовом кодексе и так достаточно форм занятости для разных категорий россиян.