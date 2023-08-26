В Херсоне заявили об ударе по объекту критической инфраструктуры Глава Херсонской ОГА Прокудин сообщил об ударе по объекту инфраструктуры

Фото: МО Украины

Глава Херсонской облгосадминистрации со стороны Украины Александр Прокудин сообщил в Telegram об ударе по объекту критической инфраструктуры в Херсонском районе области. Он не стал уточнять, о каком объекте идет речь. По его словам, также под обстрел попало предприятие в Херсоне. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Прокудин уточнил, что суммарно за сутки по территории Херсонской области было выпущено 377 снарядов, из них 36 — по Херсону.

В ночь на 26 августа сообщалось о серии взрывов в контролируемых Украиной районах Запорожской области. За несколько минут до этого была объявлена воздушная тревога в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также в районах Запорожской области, находящихся под контролем Украины.

До этого сообщалось, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Причем сирены сработали четыре раза за сутки. Их включали в том числе по причине взлета российского самолета МиГ-31. В предпоследний раз тревога срабатывала на всей территории страны, включая части Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, находящиеся под контролем Киева.