В Херсоне из-за обстрела ВСУ погиб член ВГА Катериничев

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В результате украинского удара по центру Херсона погиб первый заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по безопасности Алексей Катериничев, сообщил член Общественной палаты (ОП) России Александр Малькевич в своем Telegram-канале. По его словам, ВСУ целенаправленно наносили удар по жилому дому. О других погибших Малькевич не сообщает.

Сегодня ночью в результате террористического удара направленной ракетой ВСУ по центру Херсона погиб первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев. <...> Били конкретно по комнате, где он был и жил, — рассказал он.

Член ОП отметил, что Катериничев успел проработать на своей должности полтора месяца, до этого он около 25 лет служил в пограничных войсках и подразделениях ФСБ РФ. Малькевич считает, что украинские власти намеренно нанесли удар по месту нахождения члена ВГА, тем самым повторив теракт против бывшего депутата Верховной рады Алексея Журавко.

25 сентября сообщалось, что ВСУ нанесли удар по центру Херсона. В частности, ракетному обстрелу подверглась гостиница, в которой находились мирные жители. Военнослужащие украинской армии использовали для атаки РСЗО американского производства HIMARS. В результате атаки погиб Журавко. В гостинице находилась съемочная группа RT, оператора которой придавило бетонными плитами. Серьезных травм мужчина не получил.