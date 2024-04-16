В Грузии объяснили важность борьбы с законом об иноагентах Митингующий в Тбилиси назвал борьбу с законом об иноагентах шансом войти в ЕС

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Борьба с законом об иноагентах в Грузии важна по экономической и геополитической причинам, заявил один из митингующих в Тбилиси для NEWS.ru. По его словам, для граждан государства это шанс стать частью Евросоюза.

В основном есть две причины, почему эта ситуация важна для нас. Прежде всего, экономическая обстановка. Мы хотим быть частью ЕС из-за плохой экономики в Грузии. А вторая — геополитическая. Нам нужны сильные союзники, — отметил собеседник издания.

Участники протеста не имеют никаких личных претензий против России, Турции или каких-то других стран, обратил внимание он. Жители Тбилиси, которые вышли на акцию, выражают недовольство исключительно против закона, констатировал молодой человек, пожелавший остаться анонимным.

Ранее в Тбилиси перед парламентом Грузии сотни людей выступили против введения законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Митингующие держали в руках флаги страны и Евросоюза, а также плакаты с надписями о неприемлемости инициативы. Вокруг здания парламента дежурили усиленные наряды полиции. Правоохранители были вооружены щитами и водометами. Проспект Руставели в Тбилиси полностью перекрыли. Ситуация на митинге, тем не менее, оставалась спокойной. Участники протеста решили с поднятыми руками обойти парламент по кругу.