В Тбилиси вновь начались протесты против закона об иноагентах В Тбилиси у парламента собрались противники закона об иноагентах

Фото: NEWS.ru

В Тбилиси перед парламентом Грузии сотни протестующих выступают против введения законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент NEWS.ru. Митингующие держат в руках флаги Грузии и Евросоюза, а также плакаты с надписями о неприемлемости инициативы.

Вокруг здания парламента дежурят усиленные наряды полиции. Правоохранители вооружены щитами и водометами. Проспект Руставели в Тбилиси полностью перекрыли. Пока ситуация на митинге спокойная. Участники протеста решили с поднятыми руками обойти парламент по кругу.

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» внесла на рассмотрение в парламент законопроект об иноагентах. В документе термин «агент иностранного влияния» изменили на «организация, проводящая интересы иностранной силы».

Обсуждение законопроекта о введении понятия «иностранный агент» в парламенте страны вылилось в драку 15 апреля. Глава оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили налетел с кулаками на лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе. После к драке присоединились другие политики.

Этот законопроект пытались ввести в Грузии в прошлом году, однако его отложили из-за массовых акций в начале марта. Местная полиция тогда использовала против протестующих водометы и слезоточивый газ. После этого «Грузинская мечта» отозвала инициативу, а депутаты проголосовали против нее.