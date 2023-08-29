В Грузии могут приостановить выдачу ВНЖ россиянам до конца 2024 года В Грузии зарегистрировали законопроект об ограничении выдачи ВНЖ россиянам

Оппозиционная политическая группа «Еврооптимисты» внесли в грузинский парламент законопроект о приостановке выдачи вида на жительство россиянам до 2024 года, сообщил депутат парламента от этой группы Роман Гоциридзе во время брифинга. По его словам, которые приводит ТАСС, ограничение будет действовать до конца 2024 года.

Наша политическая группа «Еврооптимисты» сегодня зарегистрировала законопроект, который подразумевает приостановку на определенный срок выдачи для граждан России инвестиционного или временного вида на жительство, — сказал Гоциридзе.

Он отметил, что сейчас россияне могут получить пятилетний ВНЖ в стране, если они инвестируют $300 тысяч или купит недвижимость на эту сумму. После этого можно запрашивать бессрочный вид на жительство. При этом ВНЖ на один год за инвестирование $100 тысяч в страну.

Ранее глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявила, что в случае введения запрета на въезд российских туристов Грузия будет ежегодно терять около $1 млрд. Согласно утверждениям политика, если не пускать россиян в Грузию, до 30 тысяч граждан страны рискуют лишиться работы.

Глава «Грузинской мечты» раскритиковал членов бывшей правящей партии «Единое национальное движение» из-за митингов против прибытия в порт Батуми круизного лайнера Asoria Grande с россиянами на борту в ночь на 31 июля. По его мнению, оппозиция хочет нанести экономический урон стране.