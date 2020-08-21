В Германии врачи готовят заявление о состоянии Навального

https://static.news.ru/photo/b2a706f0-e497-11ea-bc8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель немецкой клиники Charite Мануэла Цингл сообщила о подготовке врачами учреждения заявления о состоянии Алексея Навального.

Заявление лечащих врачей, возможно, последует в понедельник, — цитирует её РИА Новости.

В настоящее время медицинский персонал обсуждает формат. В частности, это может быть пресс-конференция или письменное заявление. По словам Цингл, обследование здоровья Навального продолжается. Она затруднилась ответить на вопрос о сроках.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, оппозиционера увезли в реанимацию больницы скорой медицинской помощи № 1 в состоянии комы. Помощь местным медикам в его лечении оказывали прилетевшие специалисты из Москвы.

Его близкие с самого начала настаивали на переводе пациента в европейскую клинику и не доверяли российским врачам. Специально оборудованный борт прилетел за Навальным в Омск накануне утром.

Как информировал NEWS.ru, организатор перевозки Навального рассказал о его состоянии во время полёта.