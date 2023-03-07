В бундестаге выступили против обучения украинских военных в Германии Группа депутатов бундестага выступила против обучения украинских военных в Германии

Фото: Nicolas Liponne/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военно-тренировочный лагерь

В Германии группа депутатов бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» выступила против обучения украинских военных на территории страны. Lenta.ru, ознакомившись с их обращением, сообщает, что парламентарии требуют запретить подготовку бойцов ВСУ в ФРГ. Депутаты опасаются, что страна может стать еще одной стороной конфликта на Украине.

Бундестаг Германии призывает федеральное правительство: 1. усилить свой политический вес в Европейском Союзе, чтобы помешать выполнению решения Комитета по вопросам политики и безопасности ЕС (КПБ) о подготовке украинских солдат на территории Европейского Союза; 2. добиваться немедленного прекращения огня и скорейших мирных переговоров между Украиной и Россией, — говорится в обращении.

Парламентарии отметили, что в случае реализации решения, принятого Комитетом ЕС о подготовке украинских военных на территории западных стран, наступит еще одна стадия эскалации конфликта, в которую окажется втянута Германия. Запланированная подготовка бойцов ВСУ создает опасность для ФРГ оказаться участником столкновения.

Обучение украинских солдат больше не должно проводиться на немецкой земле, — заявили парламентарии.

Решение об обучении украинских солдат по просьбе Киева на территории стран Евросоюза было принято в Люксембурге 17 октября 2022 года министрами иностранных дел ЕС. Согласно данному постановлению, планировалось подготовить 15 тысяч бойцов ВСУ.

Депутат бундестага от фракции «АдГ» Штеффен Котре ранее заявил, что власти ФРГ замалчивают вызванные конфликтом на Украине расходы. Он призвал тратить эти средства не на оружие, а на образование.