«Планшеты вместо танков»: в ФРГ обеспокоены расходами на оружие для Украины Депутат бундестага Котре обвинил правительство ФРГ в замалчивании расходов на Украину

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Власти ФРГ замалчивают вызванные конфликтом на Украине расходы, заявил депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре, передает ТАСС. Он привел цифры, которые смог разузнать, и призвал тратить деньги на образование, а не на оружие.

В рамках своего письменного запроса я узнал, что только до 3 февраля 2023 года дополнительно на обучение украинских солдат пришлось около €18,5 млн. На эти деньги в прошлом году можно было бы подарить каждому первокласснику в моей федеральной земле Бранденбург, а также в Сааре и Бремене по планшету. Оружие не может остановить убийства, но образование может не допустить войны. В этой связи я хотел бы видеть планшеты вместо танков, — высказался он.

Котре заявил, что правительство его страны обманывает граждан насчет военных трат в пользу Киева.

Ранее Spiegel сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение передать Киеву танки Leopard под давлением. Речь идет о целой роте танков модели 2A6, состоящих на вооружении бундесвера. Правительство ФРГ также планирует разрешить реэкспорт этих танков, которые принадлежат другим государствам, в том числе Польше. Возможность поставок танков на Украину также рассматривает Франция и Скандинавские страны.