В Германии «удивились» российским деталям немецких подлодок

Подводные лодки ВМС Германии обеспечены навигационными устройствами, которые разработаны компанией из России. Сотрудничество в этой области началось в 2005 году.
Об этом
Из-за тесных связей с российским аппаратом безопасности эта часть «Транзаса», по мнению экспертов в области безопасности, находится в фокусе западных разведслужб, — отмечает издание.
При этом министерство обороны Германии заявляет об отсутствии угроз со стороны «Транзаса» и уверяет, что «безопасность IT- кибер- и крипто-средств» обеспечивается.
Ранее NEWS.ru сообщал, что компьютеры около 40 депутатов в Германии подверглись хакерским атакам. Спецслужбы страны предполагают, что к ним причастна группировка Ghostwriter, которая якобы связана с Россией. Атакам подверглись члены бундестага и депутаты региональных парламентов.