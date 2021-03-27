В Германии «удивились» российским деталям немецких подлодок

https://static.news.ru/photo/69a299be-8f6a-11eb-8539-96000091f725_660.jpg Фото: Stephan Schulz/ZB/Global Look Press

Подводные лодки ВМС Германии обеспечены навигационными устройствами, которые разработаны компанией из России. Сотрудничество в этой области началось в 2005 году.

Об этом сообщает газета Bild am Sonntag. Издание отмечает, что ещё тогда канцлер Герхард Шредер согласился оснастить почти 100 кораблей новыми навигационными системами. Работа велась с российской компанией «Транзас», основанной в Санкт-Петербурге.

Из-за тесных связей с российским аппаратом безопасности эта часть «Транзаса», по мнению экспертов в области безопасности, находится в фокусе западных разведслужб, — отмечает издание.

При этом министерство обороны Германии заявляет об отсутствии угроз со стороны «Транзаса» и уверяет, что «безопасность IT- кибер- и крипто-средств» обеспечивается.

Ранее NEWS.ru сообщал, что компьютеры около 40 депутатов в Германии подверглись хакерским атакам. Спецслужбы страны предполагают, что к ним причастна группировка Ghostwriter, которая якобы связана с Россией. Атакам подверглись члены бундестага и депутаты региональных парламентов.