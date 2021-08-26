В Германии развесили карты с Калининградской областью в её составе

Неизвестные лица в немецкой федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания развесили копии предвыборных плакатов 1949 года с картой Германии в довоенных границах с Калининградской областью в её составе. Об этом сообщает местная газета Nordkurier.

Издание отмечает , что плакаты 72-летней давности с агитацией за Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) появились на улицах города Тетеров. По заявлению местной полиции, плакаты с картами были вывешены по всей федеральной земле. Они содержали агитацию и других партий. Расследование масштабного инцидента поручено прокуратуре города Росток.

В ХДС уже открестились от причастности к такой предвыборной акции. Представитель партии Ханнес Деттманн заявил, что подобная агитация «вводит в заблуждение и должна быть убрана».

Ранее стало известно, что по итогам парламентских выборов в Германии может сформироваться трёхсторонняя коалиция в связи с недостатком голосов для уверенной победы. Судя по соцопросам, три партии — ХДС, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и «Союз 90 / Зелёные» — пользуются практически одинаковой поддержкой населения. Ни одна из партий в настоящий момент не может обеспечить уверенное лидерство.