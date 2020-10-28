В Германии рассмотрят возможность введения «ограниченного карантина»

https://static.news.ru/photo/9dd5d592-1900-11eb-9203-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

На территории Германии с 4 по 30 ноября может быть введён режим «ограниченного карантина». Вынести этот вопрос на обсуждение с главами федеральных земель планирует канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Ранее стало известно, что соответствующий проект якобы готовят в её ведомстве. Ограничения, которые могут быть введены в соответствии с планом Меркель, продлят до конца ноября. В соответствии с ними в ФРГ могут закрыть театры, кинотеатры, концертные залы, оперы, фитнес-залы, бассейны, публичные дома и парки развлечений. Рестораны и бары работать не будут, в отличие от служб доставки. Кроме того, свою деятельность на время придётся приостановить салонам красоты и тату-салонам. Для магазинов и парикмахерских требования не изменятся.

План канцлера также подразумевает, что школы и детские сады останутся открытыми, нахождение в публичных местах будет ограничено. Меры помощи закрывшимся предприятиям власти обсудят 28 октября, сообщает таблоид Bild.

На сегодняшний день в Германии зафиксировано 463 555 случаев заражения коронавирусом, 332 058 немцев выздоровели, 10 177 умерли.

Как ранее писал NEWS.ru, в Бельгии регистрируется самое большое количество случаев заражения коронавирусом в Евросоюзе. Об этом говорится в сообщении Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).