В Бельгии зафиксировали рекордный уровень заражения COVID-19 в ЕС

В Бельгии регистрируется самое большое количество случаев заражения коронавирусом в Евросоюзе. Об этом говорится в сообщении Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).
По данным исследователей, в королевстве
Второе место после Бельгии в списке ECDC занимает Чехия (1380), затем следуют Люксембург (760), Словения (732) и Нидерланды (694). При этом Чехия является страной с самым высоким уровнем смертности от коронавируса — 12,3 случая на 100 тыс. человек. Бельгия по этому показателю находится на втором месте (5,8).
Власти Бельгии еженедельно объявляют об ужесточении карантинных мер. Так, на сегодняшний день в стране действует комендантский час с 00:00 до 05:00 утра, в Брюсселе с 22:00 до 06:00. Масочный режим действует по всей стране, а все питейные заведения, культурные, спортивные и развлекательные объекты закрыты.
Ранее NEWS.ru писал, что ежесуточный прирост заразившихся в мире COVID-19 стал рекордным. 465 322 человека заболели COVID-19 за 24 часа в разных странах мира.