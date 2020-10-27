В Бельгии зафиксировали рекордный уровень заражения COVID-19 в ЕС

https://static.news.ru/photo/6a7c105c-1875-11eb-a850-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Cheng/Global Look Press

В Бельгии регистрируется самое большое количество случаев заражения коронавирусом в Евросоюзе. Об этом говорится в сообщении Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

По данным исследователей, в королевстве зафиксировано около 1,4 тыс. случаев заражения COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней. При этом основные очаги болезни находятся в крупных городах — столице Брюсселе, Антверпене и Льеже.

Второе место после Бельгии в списке ECDC занимает Чехия (1380), затем следуют Люксембург (760), Словения (732) и Нидерланды (694). При этом Чехия является страной с самым высоким уровнем смертности от коронавируса — 12,3 случая на 100 тыс. человек. Бельгия по этому показателю находится на втором месте (5,8).

Власти Бельгии еженедельно объявляют об ужесточении карантинных мер. Так, на сегодняшний день в стране действует комендантский час с 00:00 до 05:00 утра, в Брюсселе с 22:00 до 06:00. Масочный режим действует по всей стране, а все питейные заведения, культурные, спортивные и развлекательные объекты закрыты.

Ранее NEWS.ru писал, что ежесуточный прирост заразившихся в мире COVID-19 стал рекордным. 465 322 человека заболели COVID-19 за 24 часа в разных странах мира.