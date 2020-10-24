В мире зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших COVID-19

Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в мире стал рекордным. За 24 часа COVID-19 заболело 465 322 человека в разных странах мира.
Статистические данные
Также за сутки умерло 6 572 человека. В общей же сложности с начала пандемии, которая была объявлена в марте, COVID унёс жизни 1 141 567 человек.
Лидером рейтинга являются по-прежнему США, где показатели заболеваемости и смертности значительно выше, чем большинстве стран. В Штатах заболело 8 320 491 человек — для сравнения, Россия находится на четвёртом месте с общим показателем 1 497 167 человек по состоянию на 24 октября.
Ранее NEWS.ru писал, что бывший президент США Барак Обама обвинил действующего хозяина Белого дома Дональда Трампа в высоких показателях по заражению населения страны коронавирусом. По его словам, гражданам не следует ждать от нынешнего президента защиты во время пандемии.