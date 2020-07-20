В Германии призвали США не выводить войска из ФРГ

https://static.news.ru/photo/ad1582ca-ca52-11ea-94c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Главы четырёх земель на территории Германии — Баварии, Баден-Вюртемберга, Гессена и Рейнланд-Пфальца — обратились к 13 сенаторам и членам Палаты представителей США с призывом о недопущении вывода части американских войск из ФРГ. Коллективное письмо подписали следующие премьер-министры: Маркус Зедер (Бавария), Винфрид Кречман (Баден-Вюртемберг), Фолькер Буфье (Гессен) и Малу Драйер (Рейнланд-Пфальц).

Немецкие главы земель обратились к американским политикам, которые входят в комитеты по вопросам безопасности и оборонной политики или которые уже делали критические заявления по поводу сокращения численности войск в Германии. В их числе сенатор от Юты Митт Ромни. Письмо глав германских земель призвано усилить позиции противников вывода американских войск.

Военное присутствие США в Германии служит стратегическим интересам Соединенных Штатов. Нельзя переоценить его значение для трансатлантического партнерства. Американские базы в ФРГ — это основа присутствия США в Европе и дееспособности НАТО. Это партнёрство связывает не только оба государства, но и их жителей. Мы выступаем за продолжение этого глубокого партнёрства, — приводит фрагмент послания газета Süddeutsche Zeitung.

Отмечается, что на территории германских земель, премьеры которых обратились к США, находятся наиболее важные американские опорные пункты в ФРГ. Так, например, в баварском Графенвере находится один из крупнейших американских полигонов в Европе, а в Рейнланд-Пфальце — авиабаза Рамштайн, крупнейший опорный пункт ВВС США за пределами страны.

Ранее сообщалось, что США к сентябрю 2020 года из Германии выведут около 9,5 тысячи солдат и офицеров, сократив присутствующий контингент до 25 тысяч человек. Часть из них перебазируют в Польшу, другие вернутся в США. Это произойдёт в случае, если Берлин не заплатит за размещение военных и не увеличит расходы на оборону в соответствии с договорённостями в рамках НАТО. В Белом доме отрицают, что президент США Дональд Трамп, заявив о выводе американских войск из ФРГ, «наказывает» канцлера Германии Ангелу Меркель.

Как ранее писал NEWS.ru, Европе необходимо задуматься над «новой реальностью», в которой США больше не будут исполнять роль мирового лидера. С таким заявлением выступила канцлер Германии Ангела Меркель.