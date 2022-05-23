В Германии призвали НАТО «рискнуть конфликтом» с Эрдоганом Журналист Попп: НАТО следует «рискнуть конфликтом» с Эрдоганом из-за его позиции

Реджеп Тайип Эрдоган / Фото Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

НАТО должна «рискнуть конфликтом» с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом из-за его нежелания безусловно одобрить принятие в Альянс Швеции и Финляндии. Анкара блокирует расширение НАТО, стараясь получить что-либо взамен на своё согласие, отметил журналист Максимилиан Попп в статье, опубликованной немецким изданием Der Spiegel.

НАТО не должна допустить, чтобы Альянс превратился в место, где шантажируют. Ей лучше рискнуть конфликтом с Эрдоганом, — считает Попп.

Он пояснил, что уступить турецкому лидеру в его «попытках шантажа», значит, создать «опасный прецедент». Тем более, что из-за опасений Эрдогана проиграть на предстоящих в 2023 году президентских выборах, он может стать «ещё более наглым» во взаимоотношениях с Западом.

НАТО поступила бы правильно, если бы не поддалась требованиям Эрдогана <...>. В последние годы Эрдоган вёл себя как двойной агент, — заявил автор публикации.

Он добавил, что Турция, являясь членом НАТО, покупала вооружение у России и «грозила войной» союзнику по Альянсу Греции.

Ранее стало известно, что другой подход к Реджепу Тайипу Эрдогану предложило издание The Hill. США должны убедить Турцию открыть Чёрное море для кораблей НАТО, чтобы Альянс получил стратегическое преимущество, для этого президенту США Джо Байдену следует «умаслить» турецкого лидера, говорится в статье издания. Вашингтону предложили продать Анкаре военные технологии, в которых та заинтересована.