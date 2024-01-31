В Германии озвучили сумму замороженных российских активов Статс-секретарь Минфина Тонкар: в Германии заморожены €4,1 млрд активов России

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Общая сумма замороженных в Германии российских активов составила €4,1 млрд, заявил статс-секретарь Минфина ФРГ Флориан Тонкар. Он отметил, что туда входят средства и экономические активы лиц и организаций, на которых распространяется запрет на проведение операций, пишет Lenta.ru.

В настоящее время в Германии находятся активы на сумму около €4,1 млрд. <...> Эти евро заморожены или обездвижены. Сюда входят замороженные средства и экономические ресурсы включенных в перечень лиц или организаций, а также находящиеся внутри страны иностранные активы Центрального банка России, на которые распространяется запрет на операции, — пояснил Тонкар.

Статс-секретарь подчеркнул, что данные о том, на какие виды активов распространяется арест, остаются конфиденциальными. По его словам, эта информация не будет раскрыта в публичной форме в интересах Германии. Таким образом Токар ответил на вопрос депутата бундестага Кристиана Герке. Тот запросил информацию о сумме замороженных российских активов и о том, какие активы включены в этот перечень.

Представитель ЕК Кристиан Виганд ранее сообщил, что Еврокомиссия приветствует согласие стран Евросоюза о переводе замороженных российских активов на специальные счета, с которых эти средства перейдут в пользование Украины. При этом он подчеркнул, что механизм для таких транзакций в настоящий момент не выработан.