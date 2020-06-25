В Германии опубликовали статью Путина о Второй мировой на немецком языке

https://static.news.ru/photo/877ac0aa-b6a4-11ea-91f9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Ежедневная газета junge Welt в Германии опубликовала статью президента России Владимира Путина о событиях Второй мировой войны. Текст появился на страницах издания на немецком языке.

В газете сообщили, что публикуют статью Путина в сокращённом виде. Вместе с текстом российского лидера junge Welt разместила фото, на котором во время подписания Мюнхенского соглашения о разделе Чехословакии запечатлены Герман Геринг, Невилл Чемберлен, Бенито Муссолини, Адольф Гитлер и Эдуар Даладье. Снимок датируется 1938 годом.

Под фотографией немецкие журналисты процитировали отрывок из статьи Путина.

Именно Мюнхенский сговор послужил тем спусковым крючком, после которого большая война в Европе стала неизбежной, — приводит фрагмент теста президента РФ junge Welt.

Полная версия статьи Путина на немецком языке обнародована на сайте посольства России в Германии.

Статья президента «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» была опубликована 18 июня в американском журнале The National Interest. В своей работе Путин анализирует причины, приведшие к войне. Помимо исторических фактов и данных из архивов он использовал воспоминания членов своей семьи о тех событиях. В своей статье Путин также выразил надежду на скорое проведение саммита лидеров стран «пятёрки», в которую входят США, Китай, Великобритания, Франция и РФ.

Издание Forbes проанализировало тест президента о войне. Как пишут журналисты, Путин вновь напомнил Западу, кто внёс главный вклад в победу над фашизмом.

В Дании материал назвали «девятью тысячами слов лжи». Автор Эмиль Роттбёлль в своей колонке для датского издания Berlingske написал, что статья является «смесью исковерканных фактов и откровенной лжи, сеющих рознь и провоцирующих злые отповеди».

В свою очередь научный сотрудник Уханьского университета, бывший директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук У Эньюань назвал текст российского лидера очень весомым.

Как ранее передавал NEWS.ru, американское издание The Washington Times опубликовало несколько абзацев из статьи российского президента.