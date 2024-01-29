В Германии оценили названия новых российских ледоколов Телеканал N-TV назвал «громкими» названия новых российских ледоколов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Названия новых российских ледоколов «Ленинград» и «Сталинград» звучат «громко», заявили журналисты немецкого телеканала N-TV в статье о визите президента Владимира Путина на верфь Балтийского завода. Авторы материала подчеркнули, что российским лидером движут «высокие цели» в Арктике, поскольку ледокольный флот должен укрепить возможности страны в регионе.

Россия, обладающая крупнейшим ледокольным флотом в мире, претендует на запасы полезных ископаемых в Арктике, — уточнили аналитики.

Ранее Путин дал разрешение на строительство атомного ледокола «Ленинград». Церемония закладки состоялась на верфи Балтийского завода в Санкт-Петербурге, куда глава государства прибыл с рабочим визитом. Помимо российского лидера на мероприятии присутствовали губернатор Северной столицы Александр Беглов, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и другие представители власти.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев позднее заявил, что организация вместе с ОСК и Балтийским заводом приложат все усилия, чтобы новый атомный ледокол «Ленинград» был сдан не позже установленных сроков или даже раньше. По его словам, закладка ледокола стала очередной стадией в развитии всей работы страны на Северном морском пути.

Решение о строительстве новых ледоколов было принято в августе 2012 года. Технический проект атомохода был разработан ОАО ЦКБ «Айсберг» еще в 2009 году. Предполагается, что ледоколы проекта 22220 должны заменить старые ледоколы, построенные в советское время.