В Германии назвали «тройную» проблему Украины Глава Минюста ФРГ назвал коррупцию тройной проблемой для Украины

Министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что тема коррупции является «тройной проблемой» для Украины. По его словам, разворованные деньги могли бы пойти на оснащение военных, вместо этого они ослабляют обороноспособность.

Тема коррупции — это тройная проблема для Украины. <...> Если Украина хочет идти по пути членства (в Евросоюзе — NEWS.ru), она должна бороться с высоким уровнем коррупции, — заявил Бушман.

Кроме того, по его словам, будущее восстановление Украины не будет успешным без иностранной помощи. Однако потенциальных доноров могут отпугнуть коррупционные риски.