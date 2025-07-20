В Германии назвали лидера, изменившего позицию Трампа по Украине Глава МИД Вадефуль: Мерц сыграл ключевую роль в решении Трампа помогать Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц сыграл ключевую роль в решении президента США Дональда Трампа продолжить военную помощь Украине, заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль в интервью Bild. Он добавил, что решение американского лидера продолжать поставки ВСУ во многом связано с усилиями Берлина.

Это в значительной степени стало результатом инициативы канцлера. Фридрих Мерц сыграл важную роль в этом процессе, ведь с самого начала четко заявлял о своей поддержке Украины, — заявил Мерц.

По его словам, Мерц лично поднимал вопрос помощи Украине во время саммита «Большой семерки» и переговоров в Белом доме. Мерц подчеркивал, что «сейчас Соединенные Штаты очень нужны».

Ранее Вадефуль назвал Россию «прямой угрозой» для Германии. Тем не менее, по его мнению, нет ни единого шанса добиться поражения РФ в вооруженном противостоянии с Украиной. По его словам, с самого начала кризиса было ясно, что он завершится за столом переговоров.

До этого Вадефуль тайно посетил Одессу. Чиновник приехал из Киева на машине в сопровождении небольшой делегации, чтобы обеспечить безопасность визита.