В Германии начался новый судебный процесс по делу о госперевороте NTV: в Германии начался суд над ключевыми фигурантами дела о госперевороте

Фото: Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

В Германии начался второй судебный процесс по делу о подготовке к государственному перевороту, сообщает телеканал NTV. Слушания проходят во Франкфурте-на-Майне и продлятся до января 2025 года.

На скамье подсудимых девять человек, их называют ключевыми организаторами. Например, наследник княжеской династии Рейсс, которого считают ключевой фигурой в деле. В общей сложности фигурантами проходят 27 человек.

Первый процесс начался в апреле в Штутгарте, где судят заговорщиков, которых относят к «военизированному крылу». В их задачи, по версии следствия, входил вооруженный захват власти.

Ранее немецкая полиция задержала несколько десятков человек по подозрению в подготовке государственного переворота. Генпрокуратура страны сообщила, что среди задержанных есть гражданка России. Стражи порядка провели одну из крупнейших для страны операций против предполагаемых правых экстремистов, которые собирались взять штурмом бундестаг.

Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в беседе с NEWS.ru пояснил, что националистическое движение в ФРГ «Рейхсбюргеры» предприняло беспрецедентную попытку государственного переворота, подобной акции не было очень давно. По его мнению, данный эпизод не говорит о попытке вмешательства иностранных государств в дела Германии. Речь идет только о немецких гражданах, которые радикально выступают за иное видение государственного строя.