Названо движение, предпринявшее попытку госпереворота в ФРГ Германист Белов: «Рейхсбюргеры» предприняли беспрецеденттную попытку госпереворота в ФРГ

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Националистическое движение в ФРГ «Рейхсбюргеры» предприняло беспрецедентную попытку государственного переворота, подобной акции не было очень давно, заявил NEWS.ru руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. По его мнению, данный эпизод не говорит о попытке вмешательства иностранных государств в дела Германии. Речь идет только о немецких гражданах, которые радикально выступают за иное видение государственного строя.

«Рейхсбюргеры» давно перешли границу в рамках существующей в Германии Конституции. У государства есть все правовые основы для проведения подобных задержаний. То, что появляются новости о некой государственной принадлежности, в том числе немецких граждан российского происхождения, бывает и такое. В любом случае речь идет о гражданах Германии, которые себя ассоциируют с другим видением государственного строя, — сказал Белов.

Ранее полиция Германии задержала несколько десятков человек по подозрению в подготовке государственного переворота. Генпрокуратура страны сообщила, что среди задержанных есть гражданка России.

Стражи порядка проводят одну из крупнейших для страны операций против правых экстремистов, которые собирались взять штурмом бундестаг.