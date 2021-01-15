https://static.news.ru/photo/922dbb9a-57eb-11eb-9cbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

В ФРГ избрали нового преемника Ангелы Меркель на пост федерального канцлера Германии. Им стал премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет.

Участие в выборной кампании приняли несколько кандидатов, в том числе экс-глава парламентской фракции Фридрих Мерц и председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген, информирует DW.

В первом туре голосования впереди был Мерц, набравший 385 голосов. Лашет имел 380 голосов, 224 — Рёттген. Но во втором туре Лашету удалось одержать победу: за него проголосовал 521 делегат, а за Мерца — 466.

Ранее наиболее вероятным преемником Меркель называли Фридриха Мерца. Политик обвинял Россию в европейском миграционном кризисе и предлагал заморозить проект российского газопровода «Северный поток — 2». Риторика Мерца не сулила РФ ничего хорошего после ухода Меркель с поста в 2021 году.

Один из ведущих членов Христианско-демократического союза в интервью газете Bild жёстко раскритиковал политику российского президента на сирийском направлении. По его словам, именно Россия виновата в том, что военные действия в Сирии привели к притоку беженцев в Европу. Он также призывал наложить двухлетний мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2» в ответ на отравление оппозиционера Алексея Навального, писал NEWS.ru.