В ФРГ избрали нового преемника Ангелы Меркель на пост федерального канцлера Германии. Им стал премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет.
Участие в выборной кампании приняли несколько кандидатов, в том числе экс-глава парламентской фракции Фридрих Мерц и председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген,
В первом туре голосования впереди был Мерц, набравший 385 голосов. Лашет имел 380 голосов, 224 — Рёттген. Но во втором туре Лашету удалось одержать победу: за него проголосовал 521 делегат, а за Мерца — 466.
Ранее наиболее вероятным преемником Меркель называли Фридриха Мерца. Политик обвинял Россию в европейском миграционном кризисе и предлагал заморозить проект российского газопровода «Северный поток — 2». Риторика Мерца не сулила РФ ничего хорошего после ухода Меркель с поста в 2021 году.
Один из ведущих членов Христианско-демократического союза в интервью газете Bild жёстко раскритиковал политику российского президента на сирийском направлении. По его словам, именно Россия виновата в том, что военные действия в Сирии привели к притоку беженцев в Европу. Он также призывал наложить двухлетний мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2» в ответ на отравление оппозиционера Алексея Навального, писал NEWS.ru.