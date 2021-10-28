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Европа

В Германии электрик кастрировал восьмерых мужчин на кухонном столе

14:25, 29 октября 2021
В Германии электрик кастрировал восьмерых мужчин на кухонном столе Фото: Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press
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Немецкий электрик предстал перед судом Мюнхена по обвинению в убийстве одного человека и нанесении увечий нескольким другим путём проведения незаконных операций на гениталиях. По данным следствия, он кастрировал восьмерых мужчин. Об этом сообщает Euronews.

Подсудимый утверждал, что первоначально предлагал сексуальные услуги на садомазохистских сайтах, чтобы заработать деньги для выплаты долгов. Он сказал, что делал процедуры только по запросу мужчин. Электрик проводил операции на своём кухонном столе в городе Маркт-Швабен, рассказывая своим жертвам, что является квалифицированным медицинским специалистом.

С июля 2018 года по март 2020 года он кастрировал или частично ампутировал гениталии восьми мужчин. Однако подсудимый отрицал обвинения в смерти человека, который умер через несколько дней после процедуры. Его тело нашли в ящике.

Ранее сообщалось, что четырём французским порноактёрам предъявили обвинение в изнасиловании. Такой прецедент впервые произошёл в стране в рамках расследования преступлений в порнографической индустрии.

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