В Германии электрик кастрировал восьмерых мужчин на кухонном столе

Немецкий электрик предстал перед судом Мюнхена по обвинению в убийстве одного человека и нанесении увечий нескольким другим путём проведения незаконных операций на гениталиях. По данным следствия, он кастрировал восьмерых мужчин. Об этом сообщает Euronews.

Подсудимый утверждал , что первоначально предлагал сексуальные услуги на садомазохистских сайтах, чтобы заработать деньги для выплаты долгов. Он сказал, что делал процедуры только по запросу мужчин. Электрик проводил операции на своём кухонном столе в городе Маркт-Швабен, рассказывая своим жертвам, что является квалифицированным медицинским специалистом.

С июля 2018 года по март 2020 года он кастрировал или частично ампутировал гениталии восьми мужчин. Однако подсудимый отрицал обвинения в смерти человека, который умер через несколько дней после процедуры. Его тело нашли в ящике.

Ранее сообщалось, что четырём французским порноактёрам предъявили обвинение в изнасиловании. Такой прецедент впервые произошёл в стране в рамках расследования преступлений в порнографической индустрии.