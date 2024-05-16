В ГД предупредили европейских политиков об угрозе после покушения на Фицо Депутат Алтухов: покушения на политиков в Европе могут повториться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нападения на политиков, подобные случившемуся в Словакии, могут повториться и в других странах Европы, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Алтухов. По его словам, очень важно по всей строгости закона наказать преступника, совершившего покушение на словацкого премьера Роберта Фицо.

Никаких гуманистических «но» тут быть не может. В противном случае такие приступы политического терроризма будут множиться и повторяться. Под угрозой не только пророссийские политики. Завтра кому-то понравится решение французских или итальянских политиков, и они тоже могут получить такого «борца за незалежную Украину», — пояснил депутат.

Он подчеркнул, что любые преступления против личности — это варварство, особенно если они касаются политических лидеров.

Политический террор — это тупиковый путь и вообще не аргумент. Казалось, что европейцы вынесли уроки из деятельности Ирландской республиканской армии и баскской террористической организации ЭТА в ХХ веке. И вот вместе с фашизмом на европейском континенте возрождается терроризм, — добавил парламентарий.

15 мая на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. Это произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова. По свидетельствам очевидцев, в Фицо выстрелили четыре-пять раз. Как пишут СМИ, политика ранили в грудь и живот.

Министр внутренних дел республики Матуш Шутай-Эшток по итогам экстренного заседания Государственного совета безопасности и правительства заявил, что стрелявшему в Фицо предъявили обвинение в попытке покушения на убийство по политическим мотивам. По его словам, подозреваемый выступал против отказа от поставок оружия Киеву.