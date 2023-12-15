В «Газпроме» указали на последствия недальновидности Европы Полоус: недальновидная политика Европы привела к деиндустриализации региона

Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

Недальновидная политика Европы привела регион к деиндустриализации, заявил на форуме «Газ России 2023» начальник управления «Газпрома» Кирилл Полоус. По его словам, которые приводит ТАСС, даже снижение цен на голубое топливо в Европе не помогает ей стабилизировать промышленный сектор.

Эффект от своей недальновидной политики европейцы уже могут ощущать прямо сейчас. Он проявляется, в частности, в деиндустриализации Европы. Даже снижение газовых цен на европейских торговых площадках в текущем году после рекордного 2022 года не способствует стабилизации промышленного сектора в регионе. Более того, сокращение производства в энергоемких отраслях продолжается и в настоящее время, — уточнил Полоус.

Вместе с тем, продолжил он, крупнейшим компаниям Европы пришлось менять свои планы. Так, отметил Полоус, они стали переводить производство в другие страны, в том числе в США.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц возложил на Россию ответственность за отказ Европы от закупок российского газа. По его словам, впоследствии Германия лишилась половины голубого топлива, а ЕС недосчитался 120 млрд кубометров углеводородов.

Комментируя это заявление зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что канцлер солгал. Политик обвинил немецкого лидера в том, что тот пытается оправдаться за собственные ошибки.