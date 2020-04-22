В ФРГ выдано разрешение на клинические испытания вакцины от COVID-19

Институт имени Пауля Эрлиха в Германии одобрил проведение первых клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Разрешение на проведение тестов было выдано в результате тщательной оценки профиля потенциальной пользы и риска для кандидата на вакцинацию. Эта процедура проводилась институтом совместно с разработчиком препарата BioNTech.
Тестирование на людях является важной вехой на пути к безопасным и эффективным вакцинам против COVID-19 для населения Германии и за её пределами, — говорится в сообщении на сайте института.
Ранее NEWS.ru писал, что общедоступная вакцина от коронавируса может появиться не ранее чем через несколько месяцев. В настоящее время по всему миру разрабатываются более 70 препаратов, около 20 из которых рассматриваются как потенциальные вакцины.