В ФРГ выдано разрешение на клинические испытания вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/70055d8e-847e-11ea-874c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Институт имени Пауля Эрлиха в Германии одобрил проведение первых клинических испытаний вакцины от коронавируса.

Разрешение на проведение тестов было выдано в результате тщательной оценки профиля потенциальной пользы и риска для кандидата на вакцинацию. Эта процедура проводилась институтом совместно с разработчиком препарата BioNTech.

Тестирование на людях является важной вехой на пути к безопасным и эффективным вакцинам против COVID-19 для населения Германии и за её пределами, — говорится в сообщении на сайте института.

Ранее NEWS.ru писал, что общедоступная вакцина от коронавируса может появиться не ранее чем через несколько месяцев. В настоящее время по всему миру разрабатываются более 70 препаратов, около 20 из которых рассматриваются как потенциальные вакцины.