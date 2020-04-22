Представитель ВОЗ назвала сроки появления общедоступной вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/602c5fca-6b29-11ea-9418-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency

Создание вакцины от коронавируса ведётся по всему миру, однако пройдут месяцы, прежде чем такой препарат появится. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

По её словам, в настоящее время в научных центрах по всему миру в разработке находятся более 70 вариантов вакцин. Порядка двух десятков из них рассматриваются как потенциальные вакцины для проведения доклинических и клинических испытаний.

Эти этапы могут оказаться довольно длительными, поскольку необходимо убедиться в эффективности и безопасности препарата.

Поэтому пройдёт ещё довольно много времени — месяцы, прежде чем вакцина станет доступной для всего населения по всему миру, — сказала Вуйнович в интервью ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что вакцина от коронавируса разрабатывается российским ГНЦ «Вектор». Её клинические испытания будут проводиться в июне 2020 года. Отобраны около 70 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. В их числе и сотрудники центра.

В России на сегодняшний день зафиксировано 52,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 3,9 тысячи человек, умерли 462.

В мире насчитывается более 2,5 млн инфицированных. Скончались более 177 тысяч человек, выздоровели свыше 697 тысяч.