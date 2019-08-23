https://static.news.ru/photo/833492a0-c654-11e9-859b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Padaguan/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Германское правительство призвало украинские власти удалить сайт «Миротворец». Такое заявление содержится в ответе немецкого правительства на запрос Левой партии.

Правительство осуждает «Миротворец» и требует от украинских органов власти предпринять действия по удалению сайта, — указано в документе.

Один из авторов запроса, депутат Левой партии Андрей Хунко назвал «Миротворец» инструментом запугивания и «самым страшным пережитком эпохи» экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщил RT .

При этом финансирование программ по продвижению демократии" и развитию гражданского общества на Украине Германия прекращать не будет, пояснил Хунко.

На сайте «Миротворец», созданном в 2014 году, появляется информация о «врагах Украины». В 2018 году в него был внесён экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер.

Ранее News.ru писал, что в базу данных «Миротворца» внесли и экипаж самолёта «Уральских авиалиний» А321, который совершил аварийную посадку в кукурузном поле рядом с аэропортом Жуковский.