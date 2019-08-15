Экипаж самолёта «Уральских авиалиний» А-321, который совершил аварийную посадку в кукурузном поле рядом с аэропортом Жуковский, внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».
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Всех их украинская сторона обвинила в неоднократном «нарушении границы с целью проникновения в захваченный оккупантами Крым».
Также им вменяют соучастие «в нелегальном перемещении людей и на оккупированную захватчиками территорию».
Ранее News.ru писал, что политики комментируют происшествие с самолётом А-321. Вылетевший из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь лайнер совершил жёсткую посадку на кукурузное поле. Перед этим он столкнулся со стаей чаек, из-за чего у него загорелись оба двигателя.