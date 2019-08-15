Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В крови ещё одного, уже четвёртого по счёту, человека, работавшего на месте инцидента в Солсбери, обнаружены следы нервно-паралитического вещества.

Следы нервно-паралитического вещества были найдены в образце крови, который тогда был взят у второго полицейского, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы лондонской полиции. Информацию подтвердили представители контртеррористического подразделения, которые ведут расследование...