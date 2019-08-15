Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Экипаж самолёта «Уральских авиалиний» А-321, который совершил аварийную посадку в кукурузном поле рядом с аэропортом Жуковский, внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».

В раздел «Чистилище» владельцы сайта добавили командира воздушного судна Дамира Юсупова, второго пилота Георгия Мурзина, старшего бортпроводника Дмитрия Ивлицкого, бортпроводника Дмитрия Гончаренко, а также стюардесс Алию Слякаеву, Надежду Вершинину и Яну Ягодину.

Всех их украинская сторона обвинила в неоднократном «нарушении границы с целью проникновения в захваченный оккупантами Крым».

Также им вменяют соучастие «в нелегальном перемещении людей и на оккупированную захватчиками территорию».

Ранее News.ru писал, что политики комментируют происшествие с самолётом А-321. Вылетевший из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь лайнер совершил жёсткую посадку на кукурузное поле. Перед этим он столкнулся со стаей чаек, из-за чего у него загорелись оба двигателя. 

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