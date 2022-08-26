В ФРГ команде Зеленского предрекли серьезный кризис Handelsblatt: зимой правительство Зеленского ожидает серьезный кризис

Фото: Ukrainian Presidential Press Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский (в центре)

Глубокий политический кризис ожидает команду украинского президента Владимира Зеленского грядущей зимой, которая будет тяжелой. При этом главу государства готовятся вывести из-под удара, сообщает немецкий Handelsblatt.

Издание отмечает, что до начала конфликта Зеленский и руководитель его офиса, бывший кинопродюсер Андрей Ермак занимались микроменеджментом, стараясь лично вмешиваться в государственные процессы.

Сейчас же президент полностью сконцентрировался на военных и дипломатических вопросах, в то время как экономические вопросы переданы правительству, — подчеркивается в публикации.

Ее автор предполагает, что зимой Украина столкнется с тяжелым отопительным кризисом. Вину в Киеве намереваются переложить на плечи главы правительства Дениса Шмыгаля, «выведя таким образом Зеленского из-под удара».

Немецкое издание считает, что поддержка Зеленского среди правительства и населения сейчас стремительно падает, поскольку прошло «время терпимого отношения к нему».

Ранее стало известно, что 25 августа Владимир Зеленский заявил: грядущая зима будет самой сложной в истории страны из-за высоких цен на газ. По его словам, такая ситуация является «очень опасной и очень острой». Зеленский пообещал, что в таких условиях власти попытаются сделать все, чтобы справиться с подготовкой к зиме.