Зеленский предупредил украинцев о сложном для страны периоде Зеленский назвал предстоящую зиму самой сложной в истории Украины из-за газа

Фото: Sarsenov Daniiar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что грядущая зима будет самой сложной в истории страны из-за высоких цен на газ. По его словам, такая ситуация является «очень опасной и очень острой», сообщает РИА Новости.

[Зимний период] действительно будет самым сложным в нашей истории, — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский отметил, что цена газа в Европе уже поднялась выше отметки в $3300 за тысячу кубометров. Он пообещал, что в таких условиях власти попытаются сделать все, чтобы справиться с подготовкой к зиме.

Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков 23 августа предложил Киеву конфисковать российский газ, проходящий транзитом через территорию страны по трубопроводу Уренгой — Помары — Ужгород.

Ранее стало известно, что Дмитрий Разумков назвал такую «конфискацию» «законной обязанностью» Киева. По его словам, Украине надлежит самостоятельно продавать это топливо тем же покупателям в Европе, а вырученные средства направлять на приобретение оружия для украинской армии.