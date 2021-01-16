Глава Евросовета призвал освободить Навального

https://static.news.ru/photo/a8a91330-58fc-11eb-b592-fa163e074e61_660.jpg Шарль Мишель Фото: Hugo Amaral/Keystone Press Agency/Global Look Press

Председатель Евросовета Шарль Мишель прокомментировал задержание в России политика Алексея Навального. Он призвал российские власти немедленно освободить оппозиционера.

Я призываю российские власти немедленно освободить его, — подчеркнул он.

Мишель отметил, что задержание политика по прибытии в Россию недопустимо. Такое заявление он сделал в Twitter.

The detainment of Alexey #Navalny upon arrival in Moscow is unacceptable.



I call on Russian authorities to immediately release him. — Charles Michel (@eucopresident) January 17, 2021

Также задержание Навального прокомментировали в министерствах иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии. Там призвали Евросоюз ввести санкции против российских властей, если оппозиционера не отпустят.

Накануне Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о задержании Навального в московском аэропорту Шереметьево. Силовики задержали политика на паспортном контроле, адвоката и жену с ним не пустили.

Ранее во ФСИН заявили, что Навальный отказывается исполнять возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, в связи с чем пригрозили заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Ведомство обратило внимание на статью в журнале Lancet на основе материалов немецкой клиники Charité, из которой следует, что отравленного «Новичком» пациента организации выписали 20 сентября, а к 12 октября «у него прошли все последствия его болезни».

Позднее стало известно, что ФСИН объявила Навального в федеральный розыск. В ведомстве заранее заявили, что собираются задержать политика по прибытии в Россию.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок», писал NEWS.ru.