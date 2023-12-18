В Евросоюзе предусмотрели новый вид санкций против России ЕС впервые включил в санкции против РФ возможность конфискации активов

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Евросоюз включил в санкционный режим против РФ возможность конфискации финансовых активов юридического или физического лица, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС. Такая мера предусмотрена впервые.

Решение Совета ЕС вводит исключение, чтобы разрешить разморозку фондов или экономических ресурсов в случае, если государство ЕС примет решение по соображениям государственного интереса лишить данное [российское] лицо, структуру или организацию экономических ресурсов, принадлежащих ему или контролируемых им, чтобы сделать [эти] ресурсы доступными для выплаты компенсации, — говорится в документе.

На практике это означает, что Евросоюз намерен включать в санкционные списки и замораживать европейские активы российских компаний и предпринимателей, которым перейдут ресурсы западных компаний, ушедших из России, но не сумевших полностью вывести свой капитал. Впоследствии из арестованных российских средств будут выплачиваться компенсации западному бизнесу.

В июле 2023 года еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс оценил сумму суверенных активов России, которые были заморожены в странах Евросоюза с начала спецоперации на Украине, в €207 млрд. Он добавил, что обсуждается вопрос об оказании финансовой помощи Киеву за счет доходов от этих активов. Рейндерс отметил, что предполагаемый доход от российских активов может составлять до €3 млрд ежегодно.