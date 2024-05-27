В европейской стране вводят ограничения против российских дипломатов Сикорский: Польша ограничит передвижение российских дипломатов по стране

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Власти Польши приняли решение ограничить свободное передвижение российских дипломатов по территории страны, заявил 27 мая министр иностранных дел республики Радослав Сикорский, передает ТАСС. По его словам, сотрудники посольства РФ в Варшаве смогут передвигаться только внутри столичного региона (Мазовецкого воеводства), при этом российского посла Сергея Андреева данные меры не коснутся.

Мы вводим ограничения на передвижение российских дипломатов по стране, — сказал Сикорский после заседания Совета Евросоюза по иностранным делам в Брюсселе.

Отмечается, что помимо посольства ограничения также коснуться российских консульств. Работники дипучреждений смогут перемещаться лишь внутри регионов, где базируются их миссии, сказал министр.

Ранее специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов заявлял, что разговоры властей Польши и стран Прибалтики о планах ввести войска на Украину в случае успеха Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации являются необоснованными и несерьезными. По его словам, на такой шаг правительства этих государств не решатся. Согласно Уставу НАТО, если одна из стран блока отправит солдат на Украину, и они попадут под российский удар, то коллективного ответа Альянса на это не последует, уточнил эксперт.