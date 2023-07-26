В Европе завили, что Зеленский непредсказуем и дорого обходится Западу Diaro de Almeria: теракт на Крымском мосту показал непредсказуемость Зеленского

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Теракт на Крымском мосту продемонстрировал, что президент Украины Владимир Зеленский непредсказуем и дорого обходится Западу, говорится в статье, опубликованной испанской газетой Diaro de Almeria. По данным издания, необдуманные действия Зеленского привели к выходу России из зерновой сделки и теперь Украине приходится пожинать плоды такого шага.

Сегодня они (власти Украины — NEWS.ru) задаются вопросом, как им получить зерно, собранное на их земле, поскольку Россия вышла из договора по зерновой сделке. Таковы последствия поступка Украины на Крымском мосту, этот необдуманный поступок показал, что Зеленский непредсказуем и дорого обошелся Западу, — говорится в публикации.

Авторы статьи также назвали украинского лидера «плохим актером в фильме Вашингтона».

Россия объявила о выходе из зерновой сделки 17 июля, в день совершения теракта на Крымском мосту, жертвами которого стали два человека. В МИД РФ пояснили, что решение об этом принято из-за неисполнения российской части соглашения.

Помощник президента России Юрий Ушаков пояснил, что сделка приостановлена, но окончательно не свернута. Москва готова вернуться к участию в ней, если российская часть будет реально выполняться на практике.