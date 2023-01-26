В Европе придумали, как потратить замороженные активы россиян на Украину Bloomberg: Еврокомиссия планирует потратить депозиты россиян на восстановление Украины

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Еврокомиссия рассматривает возможность использовать замороженные российские депозиты для восстановления Украины, сообщает Bloomberg. По оценкам Евросоюза, всего у россиян в Европе находится около €34 млрд. Как утверждает источник издания, позднее эти деньги будут возвращены вкладчикам.

Согласно плану, средства россиян нельзя будет «экспроприировать», в противном случае компенсации им будут выплачены из казны ЕС или за счет конкретных государств — участников Союза. Сейчас идея находится на стадии обсуждения. Некоторые члены ЕС считают, что это может быть юридически необоснованным действием. По последним оценкам Всемирного банка, для полного восстановления требуется не менее $350 млрд.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз хочет изучить возможность управления замороженными активами Центробанка России для получения прибыли, которую можно будет направить в помощь Украине. Он подчеркнул, что следует продолжить переговоры по использованию российских средств для восстановления Украины, так как масштабы разрушений продолжают расти. Мишель также предположил, что власти ЕС будут развивать дискуссии по вопросу конфискации российских активов, несмотря на юридические препятствия.