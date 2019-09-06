Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани призвал европейских лидеров отменить антироссийские санкции.
Об этом политик сказал в эфире радиостанции
Если мы продолжим курс на изоляцию России, она станет ближе к Китаю, и мы останемся на обочине, — заявил депутат Европарламента.
Важным шагом к этому, по его мнению, может стать смягчение или отмена антироссийских санкций.
News.ru писал о том, что бывший министр французского правительства, депутат Европарламента Тьерри Мариани высказал мнение о бесполезности G7 без участия России, Китая, Бразилии и стран Африки.