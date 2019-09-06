https://static.news.ru/photo/cb576fa0-d197-11e9-989f-fa163e074e61_660.jpg Тьерри Мариани Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани призвал европейских лидеров отменить антироссийские санкции.

Об этом политик сказал в эфире радиостанции France Info . По его словам, он поддерживает позицию президента Франции Эммануэля Макрона касательно диалога с Москвой. Ранее французский лидер заявлял, что для достижения стабильности в Европе необходимо «прояснить» отношения с Кремлём, передаёт РИА Новости .

Если мы продолжим курс на изоляцию России, она станет ближе к Китаю, и мы останемся на обочине, — заявил депутат Европарламента.

Важным шагом к этому, по его мнению, может стать смягчение или отмена антироссийских санкций.

News.ru писал о том, что бывший министр французского правительства, депутат Европарламента Тьерри Мариани высказал мнение о бесполезности G7 без участия России, Китая, Бразилии и стран Африки.