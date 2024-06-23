В Европарламенте может появиться дружественная России фракция Spiegel: «Альтернатива для Германии» создаст в ЕП дружественную России фракцию

Фото: Marcel Kusch/dpa/Global Look Press

Партия «Альтернатива для Германии» планирует создать в Европарламенте фракцию «Суверенитисты», одной из целей которой станет налаживание отношений с Россией, пишет Der Spiegel. Группа намерена выступать за мирные переговоры с Москвой в украинском конфликте, отстаивание права европейских народов на самоопределение и отказ от бюрократии в объединении.

По данным издания, в новую фракцию могут войти партия S.O.S. из Румынии, испанская Se Acabo La Fiesta, «Ники» из Греции, «Конфедерация» из Польши, Republika из Словакии и Mi Hazank из Венгрии. Для создания «Суверенитистов» необходимо 23 депутата из семи стран, в то время как сама «Альтернатива для Германии» занимает 15 мест в Европарламенте. Также отмечается, что учредительное заседание фракции назначено на 27 июня.

Ранее председатель польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что политсила потребовала от правительства в одностороннем порядке выйти из миграционного пакта Евросоюза. Он объявил, что с сентября текущего года стартует сбор подписей для проведения соответствующего референдума. По словам Качиньского, миграционный вопрос на сегодняшний день для Польши является самым важным, поскольку касается безопасности ее граждан.

Лидер парламентской фракции «Национального объединения» во Франции Марин Ле Пен недавно заявила, что Евросоюз представляет опасность для стран, которые в него входят. Она призвала реформировать объединение.