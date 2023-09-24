В Еврокомитете по развитию НАТО призвали бомбить Белград

Председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал Североатлантический альянс нанести удар по Сербии, передает РИА Новости. По его словам, силы Альянса должны использовать военную силу против Белграда прямо сейчас.

В Баньске началась сербская война против Косово <...> Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии. Бомбите Белград прямо сейчас, — написал Фелингер в Twitter (X).

Утром 24 сентября вооруженные люди в униформе атаковали полицейских Косово и пытались захватить местный монастырь. По последним данным, подтверждено трое убитых и пятеро задержанных среди нападавших. Один полицейский погиб, еще несколько ранены.

Также в районе населенного пункта Рударе задержаны четверо человек с устройствами радиосвязи. Предположительно, они связаны с преступными группировками. Во время полицейской операции обнаружено большое количество оружия, боеприпасов и другого снаряжения.