В Еврокомиссии заявили о новых мерах из-за второй волны пандемии

https://static.news.ru/photo/7c518dd0-1919-11eb-9491-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В странах Евросоюза необходимо принятие новых мер в связи с растущей второй волной коронавирусной пандемии. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Евросоюз быстро погружается во вторую волну пандемии, уровень распространения болезни вызывает озабоченность. Страны сообщества должны принять новые меры, повысить уровень обмена информацией. Все граждане обязаны носить маски, избегать толпы, близких контактов и закрытых помещений, — приводит ТАСС слова фон дер Ляйен.

По её словам, Еврокомиссия уже выделила €100 млн на закупку экспресс-тестов на антитела, которые планируется распределить между странами ЕС.

Глава ЕК подчеркнула, что смертность в Евросоюзе удалось снизить в сравнении с первой волной из-за лучшей подготовленности сферы здравоохранения.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Германии объявили о планах ввести режим «ограниченного карантина» с 4 по 30 ноября. В соответствии с ним в ФРГ могут закрыть театры, кинотеатры, концертные залы, оперы, фитнес-залы, бассейны, публичные дома и парки развлечений. Кроме того, свою деятельность на время придётся приостановить салонам красоты и тату-салонам. Для магазинов и парикмахерских требования не изменятся.