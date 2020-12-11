В Еврокомиссии одобрили пакет финансовой помощи Белоруссии

https://static.news.ru/photo/e01a2d8e-3bad-11eb-9c15-fa163e074e61_660.jpg Минск Фото: Rene Fluger/Global Look Press

В пятницу, 11 декабря, Еврокомиссия одобрила выделение €24 млн на оказание помощи гражданскому обществу и народу Белоруссии. Указанная сумма будет предоставлена в рамках 53 обещанных миллионов. Данная информация обнародована в заявлении Еврокомиссии.

О выделении 53 дополнительных миллионов глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила 19 августа. Предполагается, что €1 млн пойдёт на поддержку гражданского общества и независимой журналистики в республике. 2 млн должны направить на поддержку жертв репрессий и насилия со стороны государства. Ещё 50 млн должны быть потрачены на экстренную поддержку на фоне коронавирусной пандемии для сектора здравоохранения, к примеру, для госпиталей, а также для бизнеса — малого и среднего.

ЕК приняла сегодня пакет мер по оказанию помощи в размере 24 миллионов евро, которая будет напрямую адресована белорусскому народу, в частности гражданскому обществу, молодежи, малым и средним предприятиям, а также улучшит возможности страны в здравоохранении, — цитирует фрагмент из заявления РИА Новости.

В Белоруссии с начала августа продолжаются протесты. Их участники считают, что действующий глава государства Александр Лукашенко нечестно выиграл президентские выборы. По их мнению, победу одержала Светлана Тихановская, но результаты были сфальсифицированы в пользу Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями.

Как ранее передавал NEWS.ru, Евросоюз намерен в скором времени ввести очередной пакет санкций в отношении Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в институтах ЕС.

Ранее Европа уже дважды объявляла о введении мер в отношении ряда белорусских чиновников после президентских выборов в стране. Причём второй пакет мер касался лично президента страны Александра Лукашенко, его старшего сына Виктора и ещё 13 человек из властных структур.