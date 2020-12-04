СМИ сообщили о новых санкциях ЕС против Белоруссии

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Евросоюз намерен в скором времени ввести очередной пакет санкций в отношении Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в институтах ЕС.

Страны ЕС намерены ввести новый пакет санкций по Белоруссии к середине декабря, - заявил источник.

Ранее Европа уже дважды объявляла о введении мер в отношении ряда белорусских чиновников после президентских выборов в стране. Причём второй пакет мер касался лично президента страны Александра Лукашенко, его старшего сына Виктора и ещё 13 человек из властных структур.

В ЕС объясняют это тем, что Лукашенко, по их мнению, является ответственным за репрессии в отношении оппозиционных кандидатов в президенты. Его обвиняют также в неправомерном отношении к мирным протестующим и в запугивании журналистов.

Выборы в Белоруссии, напомним, состоялись 9 августа. По официальным данным, Лукашенко победил с большим перевесом. После этого в стране вспыхнули протесты - участники акций уверены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле выиграла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что ситуация с соблюдением прав человека в Белоруссии продолжает ухудшаться, так как власти проводят аресты, а представители спецслужб применяют силу. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.