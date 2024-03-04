В Еврокомиссии назвали ошибку Зеленского в подсчете снарядов Еврокомиссар Бретон: Киев не учел, что часть снарядов от ЕС ему придется купить

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ошибся, говоря, что Евросоюз передал Украине только 300 тысяч из обещанного миллиона снарядов, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире радиостанции Franceinfo. По его словам, украинский лидер не учел, что часть боеприпасов Киев должен приобрести самостоятельно.

Реальность заключается в том, что в марте прошлого года 27 стран-членов приняли решение поставить за год один миллион снарядов. <...> Я сказал «поставить», а не «передать», — подчеркнул он.

Он добавил, что безвозмездно Киеву передали 300 тысяч снарядов. Кроме этого, существует закупка Украиной снарядов напрямую — это еще более 350 тысяч снарядов. Бретон также отметил, что есть еще и двусторонние поставки между определенными соседними государствами, которые не раскрываются.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Евросоюза опрометчиво взяли на себя обязательство по поставке Украине миллиона боеприпасов. По его словам, у Европы изначально не было такого количества боеприпасов, поэтому передать их Киеву в сжатые сроки представляется невозможным. Он подчеркнул, что в настоящее время решение проблемы с дефицитом боеприпасов, сложившимся в Вооруженных силах Украины, является главным приоритетом ЕС.