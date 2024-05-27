В ЕС заявили о поддержке расширения конфликта на Украине Сийярто: большинство стран ЕС поддерживают расширение конфликта на Украине

Фото: МО Украины

Большая часть министров иностранных дел Европейского союза в ходе встречи в Брюсселе выступила с поддержкой расширения военных действий на Украине, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС. При этом дипломатов не останавливает «даже угроза мировой войны», отметил он.

По его словам, главы внешнеполитических ведомств «с гордостью и вдохновением» обсуждали возможность отправки на Украину своих вооруженных сил, а также использования Киевом западного оружия против целей на территории РФ. Кроме того, они высказывались за уничтожение над Украиной российских ракет с помощью средств противовоздушной обороны стран НАТО, невзирая на возможные последствия, заявил Сийярто.

Очевидно, что такие безумные идеи в военное время могут иметь драматические, трагические, чрезвычайно опасные последствия. Такого рода заявления опасны даже в мирное время, а в военное время они могут очень легко стать реальностью, — отметил глава МИД Венгрии.

Ранее Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит 14-й пакет европейских санкций в отношении России в его нынешнем виде. По его словам, пакет противоречит венгерским интересам в области энергетики. Министр подчеркнул, что новый пакет санкций был «одним из наиболее важных пунктов» дебатов.