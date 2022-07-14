В ЕС собрались принять седьмой пакет санкций против России Евросоюз представит и одобрит седьмой пакет санкций против России в течение недели

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Евросоюз (ЕС) в течение недели представит и одобрит седьмой пакет санкций против России, сообщает портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов. В новом пакете, в частности, будет расширен список запрещенных для экспорта в Россию товаров двойного назначения.

ЕС готовится представить и одобрить новый раунд санкций против России в течение недели, — говорится в сообщении на сайте портала.

Отмечается, что подготовка постпредов стран ЕС к новому пaкету санкций возобновится в четверг и пятницу. Меры, вероятно, будyт одобрены государствами-членами ЕС к середине cледующей недели, сообщили порталу европейские дипломаты.

Ранее сообщалось, что новыми санкциями, в частности, будет запрещен импорт золота из России, экспорт в Россию запретят для некоторых товаров двойного назначения. Кроме того, страны ЕС введут санкции в отношении некоторых физических лиц. При этом из пакета санкций исключат ограничения на импорт российского газа, поскольку от него зависит «ряд стран».

Ранее стало известно, что Евросоюз намерен принять ряд экстренных экономических мер на случай, если Россия внезапно прекратит поставки газа. По мнению Брюсселя, риск того, что Москва примет соответствующее решение, достаточно велик.