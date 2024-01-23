В ЕС решили обложить налогом доходы от замороженных активов России Bloomberg: главы МИД стран ЕС одобрили введение налога на прибыль от активов РФ

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Главы МИД стран Евросоюза дали «политическое согласие» на введение налога на прибыль от замороженных российских активов вместо конфискации средств, сообщает Bloomberg. По данным агентства, вопрос будет поднят в рамках встречи послов стран блока на этой неделе.

Отмечается, что ряд стран, в числе которых Германия, ясно дали понять, что выступают против конфискации самих российских активов из-за возможных последующих юридических проблем. В то же время, уточняет агентство, союзники Украины в целом согласны, что Россия должна «заплатить за ущерб».

При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 22 января сообщил, что ЕС достиг соглашения о порядке использования доходов с замороженных российских активов. Он добавил, что окончательное решение будет принято в ходе следующего заседания Совета ЕС, запланированного на февраль.

Ранее сообщалось, что Запад может потерять почти $300 млрд из-за ответа России на конфискацию резервов Центрального банка РФ. Уточняется, что на конец 2022 года объем прямых инвестиций в российскую экономику из стран Евросоюза, G7, а также Австралии и Швейцарии составлял $288 млрд. При этом данное число может увеличиться в связи с переводом средств на счета типа «С», считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.