Запад может потерять сотни миллиардов после конфискации резервов ЦБ РИА Новости: Запад рискует потерять $288 млрд в случае конфискации резервов ЦБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запад может потерять почти $300 млрд из-за ответа России на конфискацию резервов Центрального банка РФ, считает РИА Новости, основываясь на национальных статистических данных. Уточняется, что на конец 2022 года объем прямых инвестиций в российскую экономику от стран Евросоюза, G7, а также Австралии и Швейцарии составлял $288 млрд.

По словам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, эта сумма может оказаться больше в связи с переводом средств на счета типа «С». При этом на долю стран-членов ЕС из вышеуказанной суммы приходится $223,3 млрд.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Москва примет зеркальные меры в случае, если российские активы будут конфискованы странами Запада. По его словам, на данный момент нет повода анонсировать ответ, поскольку до реализации угроз «дело не дошло».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что мировому сообществу следует задать США вопрос, когда они рассчитаются по собственным долгам перед другими странами. Дипломат назвала американские инициативы об изъятии российских активов экспроприацией чужих денег и напомнила, что госдолг Вашингтона достиг $34 трлн.