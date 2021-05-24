В ЕС потребовали международного расследования посадки самолёта в Минске

Евросоюз требует, чтобы экстренная посадка якобы заминированного самолёта компании Ryanair в минском аэропорту была расследована на международном уровне. С таким заявлением выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передаёт РИА Новости.
По его словам, белорусские власти нарушили правила международной авиации. Кроме того, в Минске поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа самолёта. Как отметил Боррель, инцидент будет рассмотрен в ЕС на ближайшем заседании Совета Европы, а в отношении ответственных лиц примут меры.
Также необходимо немедленно освободить задержанного журналиста Романа Протасевича. Это ещё одна вопиющая попытка белорусских властей заставить замолчать все голоса оппозиции, — сказал Боррель.
23 мая в Минске экстренно приземлился якобы заминированный пассажирский самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Впоследствии информация о бомбе не подтвердилась.
Позднее стало известно, что на борту находился основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Его задержали в аэропорту белорусской столицы. К вечеру самолёт всё же добрался до Вильнюса. На борту не оказалось двоих белорусов и четверых россиян.
Литовский президент Гитанас Науседа потребовал освободить бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. По словам политика, журналисту нужно позволить продолжить поездку в Вильнюс.